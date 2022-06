Oggi in Puglia si registrano 2.403 casi di contagi da Coronavirus su 11.417 test analizzati nelle ultime 24 ore per una incidenza del 21%. Inoltre si registra un decesso.

I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (752), Bat (237), Brindisi (185), Foggia (476), Lecce (478), Taranto (231). Sono residenti fuori regione altre 40 persone risultate positive in Puglia, mentre per altri 4 casi la provincia è in corso di definizione. Delle 23.317 persone attualmente positive 218 sono ricoverate in area non critica (ieri 216) e 8 in terapia intensiva (ieri 10).

Secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, nella settimana dall’8 al 14 giugno i nuovi contagi sono aumentati del 38,1% rispetto a sette giorni prima e, di conseguenza, è salito nuovamente anche il dato relativo ai “casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti”, ora sono 522.

La provincia che ha registrato il maggior aumento settimanale di contagi è la Bat (+62,9%), seguono quelle di Foggia (+55,3%), Bari (+46,5%), Brindisi (+28,2%), Lecce (+24,4%) e Taranto (+8,8%).