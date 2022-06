Tre titoli regionali assegnati. E la partecipazione di livello da parte di atleti provenienti anche da altre regioni. Non ha tradito le aspettative della vigilia il “Trofeo Costa del Sud-Trofeo Unesco”, rassegna di ciclismo giovanile su strada organizzata dall’Andriabike ed andata in scena di recente sulle strade collinari del borgo di Montegrosso. Successo tecnico ed organizzativo doveva essere e così è stato.

È arrivata anche una gioia per il sodalizio andriese del presidente Luigi Tortora: merito della maglia di campione regionale Fci Puglia conquistata da Raffaele Cascione tra gli esordienti di secondo anno. Titoli regionali anche per Francesco Dell’Olio della Ludobike di Bisceglie tra gli esordienti di primo anno e di Andrea Masciulli del team Dente in Più di Alberobello tra gli allievi. La manifestazione, abbinata anche alla dodicesima edizione del memorial “Giorgia Lomuscio”, è stata inserita pure nell’ambito della Giornata Azzurra della Federciclismo per le categorie allievi ed esordienti. Circa 130 i partecipanti, provenienti anche da Campania, Basilicata, Abruzzo, Lazio, Sicilia, Toscana e Calabria.

Il servizio completo su News24.City.