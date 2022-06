Il Liceo Scientifico “R. Nuzzi” e, in particolare, la prof.ssa Rachele Papa, docente di scienze naturali presso la suddetta Scuola, condividendo l’idea progettuale presentata nell’ottobre 2021 dal Forum Ricorda Rispetta riguardo al coinvolgimento di alcune classi nella rilevazione delle sostanze aerodisperse in determinate zone urbane della città di Andria, hanno risposto positivamente alla proposta, decidendo di coinvolgere nell’attività, opportunamente collocata all’interno di un PON, le classi 4A e 4Bsa; subito dopo si è registrata l’adesione delle classi 3Asa e 3Bsa.

Il monitoraggio, effettuato con appositi strumenti elettronici che il Forum ha provveduto a fornire, è partito il 25 marzo 2022 ed è terminato nella terza decade di maggio per la 4A e la 4Bsa, impegnando le studentesse e gli studenti ogni venerdì, dalle 13.30 alle 14.30, nei seguenti punti della città: Via C. Violante, di fronte alla Scuola, Via Paganini-angolo Via Verdi, rotonda di Via Verdi, Via Bisceglie-angolo Via Mozart, Via Bisceglie-sottopasso, rotonda di Via Corato.

Le studentesse e gli studenti della 3Asa e della 3Bsa, dal canto loro, hanno condotto l’operazione di rilevamento ogni martedì, a partire dal 29 marzo 2022 fino alla conclusione di maggio, dalle 8.00 alle 9.00, nei seguenti punti della città: quadrivio della Scuola Vaccina, rotonda di Piazza Trieste e Trento, Via Genova-angolo Via Milano, rotonda di Via Corato, Via Verdi-angolo Via Paganini, Via Verdi-angolo Via Bisceglie.

Nel primo caso hanno esercitato l’azione di controllo le prof.sse Rachele Papa e Simona De Tommaso, nonché la tutor del PON, prof.ssa Francesca Petruzzella; nel secondo caso le ragazze e i ragazzi sono stati supportati dai tutor del Forum: Rosa Del Giudice, Nuccia Di Nanni, Savino Montaruli e, compatibilmente con le loro disponibilità, Gianni Massaro, Vincenzo Minenna, Riccardo Fortunato e Graziella Asseliti.

La fase successiva, prima della presentazione ufficiale delle conclusioni, il 7 giugno p.v., alle ore 10,30, presso l’Auditorium del Liceo Scientifico Statale “R. Nuzzi”, in via Cinzio Violante ad Andria, è consistita nella elaborazione dei dati e nella loro traduzione in grafici, curate dalle scolaresche e dalla loro docente, prof.ssa Rachele Papa, che si è rivelata il motore dell’intera iniziativa grazie alle indubbie competenze, allo spirito d’iniziativa e al pragmatismo.

Val la pena precisare che il materiale raccolto e tabulato non vanta il crisma del rigore scientifico; tuttavia offre indicazioni da tenere in debito conto, ma soprattutto riveste la valenza pedagogico-didattica di sensibilizzazione e di conoscenza, da parte delle giovani generazioni, delle tematiche ambientali, nonché della sperimentazione, del lavoro e della verifica sul campo.