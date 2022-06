E’ uno dei simboli del passato più belli della Puglia. Con essa si trascorrevano ore ed ore durante la giornata, per diversi motivi. La fontana, oggi, torna protagonista grazie ad una mostra itinerante giunta ad Andria presso il Museo Diocesano. Si chiama “La fontana racconta” ed è una iniziativa nata per celebrare i 120 anni di Acquedotto Pugliese e allo stesso tempo ricordare a tutti quanto l’acqua sia un bene prezioso e senza tempo. La fontana ne è proprio il simbolo per antonomasia.

Oggetti del passato, descrizioni minuziose, curiosità. Così Acquedotto Pugliese vuole ricorda che l’acqua è un patrimonio che va difeso.

La mostra, che raccoglie anche 100 scatti fotografici, sarà aperta al pubblico gratuitamente dal 3 al 21 giugno, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Per la Diocesi di Andria ospitare “La fontana racconta” è un’opportunità per avvicinare le scuole e coinvolgerle in questo messaggio: difendere l’acqua. Concetto per grandi e piccoli.

Il servizio.