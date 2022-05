Anche l’Anas si è messa al lavoro per la sfilata di Gucci a Castel del Monte. In occasione dell’evento più atteso dell’anno e che richiamerà ad Andria centinaia di persone, ai due lati della strada che conduce al maniero federiciano sono state realizzate delle apposite staccionate. Un intervento necessario per contrastare un fenomeno che, da queste parti, non passa mai di moda, come quello del parcheggio selvaggio.