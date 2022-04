L’Ufficio postale Andria 2 sito in via Traetta, n.2/B, resterà chiuso al pubblico dal 6 al 25 giugno, per consentire lavori infrastrutturali.

Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo e, in particolare: Andria Centro, sito in (via Giovanni Bovio) n.32, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.20 alle ore 19.05, sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.35, ATM fruibili H24.

L’Ufficio postale di Andria 2 riaprirà il 27 giugno, salvo imprevisti.