Si è chiusa con un pari a cinque secondi dalla sirena una stagione avara di soddisfazioni per la Florigel Andria che chiude il torneo di serie C1 al decimo posto in graduatoria. Un risultato deludente per il team biancoazzurro che era partito a settembre con altri obiettivi e che ha rischiato anche di perdere la categoria dopo l’esonero del tecnico Giuseppe Russo. L’arrivo in panchina di mister Michele Bonadies, già tecnico della compagine Under 21, ha permesso alla squadra andriese di rialzare la china e di tornare a navigare in acque più tranquille. Buona solo per un tempo la prestazione di De Feo e compagni contro l’Alta Futsal, il capitano andriese ha deciso di dire addio al futsal giocato dopo 15 anni con la maglia biancoazzurra. Vantaggio andriese dopo appena due minuti con il rasoterra vincente di Ferrucci, seguito dal raddoppio in grande stile di Marco Somma che con un precisa puntata insacca sotto il sette. Tris che arriva poco dopo metà frazione con il tocco sottoporta del laterale barlettano che realizza la sua ventesima rete stagionale. 3-0 e gara che sembra indirizzata totalmente dalla parte del team andriese, ma nel finale di primo tempo i murgiani riaprono la contesa con Catucci lesto ad approfittare di una sbavatura difensiva. Nella ripresa l’Andria scompare dal campo, Loiudice firma il 2-3 all’8’ e a cinque secondi dalla sirena realizza il definitivo 3-3. Un risultato amaro che fotografa in pieno una stagione da archiviare il prima possibile per il club andriese, prossimo ad affrontare il l’ottavo campionato consecutivo di serie C1.