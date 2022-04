Scendono i casi, scendono i test, scende anche il numero di ricoverati. Quello che sale, invece, è il numero dei negativizzati. Sono le buone notizie che arrivano dal bollettino epidemiologico odierno della Regione Puglia che fotografa giornalmente l’andamento della pandemia da Covid-19. Sono 3.902 i contagi registrati su poco più di 24mila test.

Otto purtroppo i decessi ma si contano anche 4.914 guariti che portano a 104.240 gli attualmente positivi al virus. In deciso calo i ricoveri che ora sono 627 in area non critica e 36 nelle terapie intensive. I casi totali da inizio pandemia ormai sfiorano il milione in Puglia.

I dati provincia per provincia: nel barese sono 1.338 i nuovi contagi mentre a Lecce sono 717 ed a Taranto 585. Il foggiano segue con 520, Brindisi 408 e chiude la BAT con 292 casi. 33 sono i residenti fuori regione contagiati.