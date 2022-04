Operai al lavoro in almeno tre punti della tratta, opere preparatorie praticamente completate, countdown iniziato formalmente per la consegna. E’ lo stato di avanzamento del cantiere di interramento della ferrovia nell’abitato di Andria a caratterizzare un sopralluogo di tutti gli enti impegnati in un’opera che punta a trasformare completamente il volto della città andriese.

Un’opera ingegneristicamente avanzata che dovrebbe durare non meno di 19 mesi in cui ci saranno sicuramente disagi per la città. Di contro, a fine lavorazioni, Andria sarà centrale per lo snodo dei trasporti pubblici locali e regionali.

Il progetto di interramento si interseca con i progetti già finanziati dei cosiddetti PINQUA. Ricucitura urbana che prevederà una serie di novità tra cui parchi e giardini ma soprattutto ulteriori piste ciclabili ed attraversamenti pedonali tutti sviluppati attorno alle tre stazioni che la città di Andria avrà. Tra gli interventi la risoluzione della cosiddetta interferenza come quella del Mercato Ortofrutticolo di via Barletta: sarà spostato in zona PIP entro fine anno, dicono dall’amministrazione comunale. Il progetto esecutivo è già pronto.

