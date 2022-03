La città di Andria con a capo il sindaco Giovanna Bruno ha festeggiato i 100 anni del dott. Michele Di Noia. Nativo di Minervino Murge si trasferisce ad Andria nel 1958 dopo aver sposato la sig.ra Lucia Cuomo. 3 figli 1 femmina e 2 maschi 7 nipoti e 4 pronipoti. Laureato a Bari e specializzato a Roma è stato tra i primi dentisti ad operare nella città di Andria, con studio anche a Spinazzola e Palazzo San Gervasio. Ha lavorato ininterrottamente fino alla fine degli anni ’90. Ad augurare il buon compleanno anche il rappresentante dell’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani Bari Bat) dott. Nicola Vitobello.

«É sempre un privilegio essere invitati dai cittadini a condividere qualche frammento della loro esistenza – afferma il sindaco Bruno. Traferitosi nella nostra Città nel 1958, ha ininterrottamente svolto la sua professione di odontoiatra più come una missione che come un lavoro. Il “dentista” accogliente, professionale e a volte confidenziale con i pazienti, incentrato a impostare con loro quel rapporto di fiducia indispensabile per chi fa il medico. Uomo loquace, sorridente, pieno di ricordi e di aneddoti, positivo e commosso dell’affetto e della vicinanza dei suoi cari. É il caso di dirlo : 100 anni e non sentirli!».