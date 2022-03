Alberi di ulivo come segno di forza e sensibilità come da centinaia di anni avviene nelle campagne pugliesi. Alberi di ulivo per testimoniare quanto la disabilità sia ricchezza per la comunità. Alberi di ulivo adesso da custodire per gli studenti del 1° circolo “Oberdan” di Andria dopo la donazione avvenuta nei giorni scorsi da parte del Lions Club Puglia Ambiente Sostenibile.

Due gli eventi in una sola mattinata: il primo all’interno del plesso “Don Tonino Bello” nel quartiere Camaggio e poi nel plesso centrale “Oberdan”. Entusiasmo da parte degli studenti che hanno accolto gli alberi di ulivo “sporcandosi” le mani direttamente, scavando la dimora per le radici, innaffiando e cantando.

Il servizio completo su News24.City.