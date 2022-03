La Dirigente dei Servizi Demografici, Ottavia Matera, considerato che in questo periodo dell’anno si registra un significativo incremento delle pratiche relative ai matrimoni (pubblicazioni, celebrazioni matrimoni civili, predisposizione di documenti per celebrazione di matrimoni religiosi) ed al fine di fronteggiare l’aumento del carico di lavoro ed ottimizzare il servizio al pubblico, comunica che, a far data da giovedì 17 marzo 2022, l’Ufficio Matrimoni sito in piazza Trieste e Trento osserverà il seguente orario di ricevimento al pubblico:

– LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ – dalle ore 08:30 alle ore 12:30;

– il MARTEDÌ e GIOVEDÌ pomeriggio – dalle ore 15:30 alle ore 17:00.

Pertanto l’Ufficio resterà chiuso al pubblico nelle giornate di giovedì e venerdì mattina al fine di consentire l’espletamento del lavoro interno ed assicurare gli altri servizi di competenza del predetto Ufficio.