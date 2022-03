Una sfida che manca da oltre 20 anni, una sfida di fascino in cui il risultato però vale davvero molto per entrambe le squadre. Una sfida che è l’ennesimo turno infrasettimanale di questa lunga e complessa stagione di serie C. E’ Palermo-Fidelis Andria con umori diametralmente opposti: i rosanero reduci da un successo importantissimo ad Avellino, i biancazzurri con un pari indigesto casalingo contro il Latina.

Il Palermo può contare su di una rosa molto competitiva in questo girone ma soprattutto ha tra le sue file l’attaccante Brunori a segno consecutivamente già da otto gare.

I biancazzurri proveranno sicuramente a non esser vittima sacrificale in questo match. Ma le assenze nel post Latina aumentano per la Fidelis. Agli infortunati Casoli, Benvenga, Tulli e Bortoletti si è aggiunto il sicuro assente Di Piazza mentre c’è anche la squalifica di Ciotti.

Il match del “Barbera” torna, come detto, dopo oltre 20 anni. Negli anni ’90 la sfida fu una classica con ben sette incontri in soli dieci anni tra serie B e serie C. Cinque pari e nessun successo per i biancazzurri. Inizio match previsto per le 15.