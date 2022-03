La Comunità Ecclesiale di Andria, grata al Signore per il dono delle vocazioni, è lieta di annunciare che sabato 12 marzo 2022, alle ore 19.00 nella chiesa Cattedrale “S. Maria Assunta in Cielo”, durante la celebrazione Eucaristica, presieduta dal Vescovo della Diocesi di Andria Mons. Luigi Mansi, si terrà il rito dell’ammissione, tra i candidati agli Ordini Sacri del Diaconato e del Presbiterato, dei seminaristi Francesco Liso, originario della parrocchia S. Andria Apostolo, in Andria e Davide Porro, originario della Parrocchia S. Giuseppe Artigiano, in Andria.

Con il rito di ammissione tra i candidati agli Ordini Sacri del Diaconato e del Presbiterato “colui che aspira al diaconato o al presbiterato manifesta pubblicamente la sua volontà di offrirsi a Dio ed alla Chiesa per esercitare l’ordine sacro; la Chiesa, da parte sua, ricevendo questa offerta, lo sceglie e lo chiama perché si prepari a ricevere l’ordine sacro, e sia in tal modo regolarmente ammesso tra i candidati al diaconato e al presbiterato”.

In questo stesso giorno ricorre il 6° anniversario dell’ordinazione episcopale del Vescovo Luigi. La Chiesa di Andria si stringe attorno al suo pastore, elevando al Signore il ringraziamento e la gratitudine per il prezioso ministero alla guida della Diocesi. Gli auguri più sinceri al Vescovo per un fecondo ministero pastorale e ai due seminaristi per il loro cammino.