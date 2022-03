«Leggo una nota dello storico ambientalista andriese Nicola Montepulciano, che ancora una volta mostra grande sensibilità e attenzione, riguardo al Mercato sant’Agostino. Mi permetto sommessamente di far notare che per quell’immobile è stato redatto un progetto di rifunzionalizzazione poi inserito nel più ampio progetto di rigenerazione del Centro Storico, attualmente completamente finanziato». Lo scrive in una nota Gianluca Grumo, consigliere comunale e provinciale Bat della Lega.

«Intervengo per ringraziare Montepulciano e per rimarcare l’urgenza e la necessità di rendere concretamente realizzati i progetti finanziati comprese le manifestazioni di interesse presentate dai potenziali utilizzatori. E’ una questione che mi sta particolarmente a cuore come ho mostrato con l’interrogazione relativa al destino degli operatori commerciali del Mercato Coperto di piazza Duomo/via d’Excelsis che si sta inesorabilmente svuotando. Anche alcune storiche attività, ivi presenti e tanto care a noi andriesi, sono andate a via. Quale la strategia per il nostro Centro Storico? Niente esercizi commerciali di vicinato di tipo tradizionale, invece di attrarre ed incentivare l’insediamento delle attività commerciali le espelliamo? Cosa ne faremo? Mi pare che, nonostante le lunghe dissertazioni sul tema, ancora non ci sono risposte chiare».