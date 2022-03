Zeze torna a vincere e a convincere. La giovane promessa del Team Sgaramella guidato dal suo maestro Pietro ha vinto con verdetto unanime contro l’esperto avversario campano Giuseppe Rauseo, sfoggiando non solo una prestazione tecnica esemplare ma anche uno spettacolo per tutti i presenti.

Il match si è disputato sulla distanza dei 6 round nella categoria Superwelter. Zeze nonostante la sua poca esperienza convince i giudici su tutti e 6 i round, che scorrono senza particolari patemi per il camerunese, ritornando dopo circa due anni sul quadrato. Zeze dopo questa vittoria guarda al prossimo futuro, e ci rivela che ha piani per un nuovo match nell’immediato molto probabilmente a maggio. Questo match ha segnato per Zeze il rientro dopo lo stop causato dal covid, ma non solo, tutto il movimento pugilistico Pugliese, è ripartito ieri sera a Molfetta.