L’avvio della procedura di stabilizzazione del personale precario e degli operatori socio sanitari della Asl Bat, impegnati nel corso della emergenza sanitaria, e il rispetto del decreto Madia e della Legge di Bilancio: sono queste le richieste dei lavoratori del settore che oggi, insieme alla Funzione pubblica Cgil Bat, hanno voluto far sentire la propria voce organizzando un sit in davanti alla sede del Consiglio regionale pugliese in via Gentile a Bari. Una trentina di lavoratori, spiega il segretario generale Fp Cgil Bat, Ileana Remini, che pur avendone i requisiti sono già rimasti a casa e che attendono risposte chiare e, soprattutto, certe.