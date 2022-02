Nelle ultime settimane, attesa la necessità di arginare il fenomeno dei furti di olive e dei danneggiamenti di ulivi, la Questura di Barletta Andria Trani, in stretta sinergia operativa con le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” di Bari, ha disposto ed effettuato ulteriori, capillari servizi straordinari di controllo del territorio nell’agro andriese; servizi volti ad arginare i furti, garantendo la incisiva e reale percezione di sicurezza della collettività.

L’attività operativa ha comportato l’impiego complessivo di oltre 12 pattuglie, impiegate in servizio continuativo di osservazione, perlustrazione e controllo di persone e autovetture in transito. Tra le Contrade particolarmente battute dai controlli si ricordano: Paparicotta, Zagaria, Santa Lucia, Via Vecchia Spinazzola, zona Castel del Monte, via SS. Salvatore, Troianelli, frazione di Montegrosso.

Proprio in quest’ultima frazione, nella giornata di ieri il proprietario di un appezzamento di terra, accortosi di intrusi che armeggiavano tra i rami degli ulivi lì presenti, chiamava il “113” riferendo quanto stava accadendo. Una pattuglia della Sezione Volanti impegnata nei servizi straordinari di controllo del territorio descritti, ricevuta la “nota” via radio, si portava tempestivamente presso l’appezzamento; notando un’auto sospetta parcheggiata, con portiere aperte, appena fuori l’accesso alla proprietà, gli operatori di “Volante” decidevano di proseguire appiedati, addentrandosi all’interno del terreno.

Qui sorprendevano tre giovani intenti ad asportare olive dai rami degli alberi presenti con l’ausilio di verghe in alluminio e teli: alla vista delle uniformi, i tre si davano a precipitosa fuga dileguandosi nelle campagne circostanti. Gli strumenti rinvenuti venivano sequestri unitamente all’autovettura (risultata intestata ad una società e già gravata da fermo amministrativo), mentre il cospicuo bottino che i malviventi avevano raccolto fino all’arrivo della Volante (quattro sacchi di tela contenenti oltre 200 kg di olive) veniva restituito al proprietario del fondo.