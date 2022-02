Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dei consiglieri comunali di centrodestra Andrea Barchetta (Fratelli d’Italia), Gianluca Grumo (Lega), Donatella Fracchiolla (Forza Italia) e Antonio Scamarcio (Lista Scamarcio).

«Nello scorso mese di novembre abbiamo appreso dalla stampa di un sopralluogo da parte del Presidente della Provincia BAT Bernardo Lodispoto presso l’immobile preso in affitto in Via Andria a Trani (ex sede Lum), per dislocare gli uffici provinciali, tra cui la stessa presidenza. Ergo, trasferimento della sede della Provincia, oggi in quel di Andria, a Trani.

Non potevamo rimanere indifferenti dinanzi ad un intervento totalmente a scapito della nostra città. E abbiamo registrato pochissimo interesse da parte del centrosinistra in merito alla questione. Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno impegnare Sindaco e Amministrazione tutta, a sollecitare il Presidente Lodispoto nella conclusione dei lavori (in corso) presso la sede di Piazza San Pio X (nei pressi della Basilica Madonna dei Miracoli). L’attività istituzionale e amministrativa va subito ripristinata. Gli ambienti, per di più al termine dei lavori, ne hanno piena capacità. E un eventuale “momentaneo” trasferimento consisterebbe in un ingiustificabile sperpero di denaro pubblico. Non possiamo penalizzare Andria, che della Provincia BAT, tra le altre cose, possiede la sede legale.

Intervenire su questo tema, per la nostra città, ci sembrava doveroso. Attestiamo con soddisfazione la larga condivisione che ha visto l’approvazione dello stesso, senza distinzioni di colore politico. Ha votato a favore, infatti, anche la stessa maggioranza, finalmente espressasi sul tema».