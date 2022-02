Una struttura ormai vetusta e che ha bisogno di urgenti interventi di ammodernamento e ristrutturazione. Stiamo parlando del Liceo “Carlo Troya” di Andria. Si tratta di uno degli istituti scolastici più importanti della città che ha fatto registrare, nei giorni scorsi, la caduta del vetro di una finestra in una delle aule. Un incidente, l’ultimo in ordine di tempo, che fortunatamente non ha causato alcuna conseguenza per studenti e personale scolastico.

Preoccupati della situazione sono proprio gli studenti del Liceo che nella mattinata di sabato 12 febbraio daranno vita ad un sit-in dopo l’ennesimo incidente strutturale. L’appuntamento è fissato alle ore 9.30 in Largo Torneo.