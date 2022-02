«Bene la decisione di affidare alla Andria Multiservice la gestione dei parcheggia a pagamento, idea che abbiamo sin da subito condiviso e appoggiato visiti i problemi che i dipendenti hanno avuto con la Publiparking che attualmente gestisce il servizio e che già in passato abbiamo avuto modi di denunciare ma è proprio a loro che in questo momento rivolgiamo la nostra attenzione». Così Tina Prasti, segretaria generale della Filcams Cgil Bat in merito alla notizia dell’affidamento alla società municipalizzata di Andria di nuovi servizi, tra cui quello dei parcometri, che chiude il 2021 con un bilancio in attivo.

«Stiamo già lavorando affinchè sia garantita l’occupazione degli addetti che si occupano della sosta a pagamento ad Andria, si tratta di una quindicina di ragazzi circa che effettivamente lavorano sul sito di Andria garantendo questo servizio, per i quali chiediamo subito all’amministrazione comunale di tenere fede all’impegno preso e cioè di salvaguardare i dipendenti che attualmente svolgono questa attività. Siamo certi e confidiamo nella condivisione di queste idee con la Sindaca di Andria Bruno e con il suo team di lavoro che sappiamo che si muoverà esattamente in questa direzione», conclude Prasti.