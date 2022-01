Gestiva un luogo di ritrovo per tanti giovani, una delle prime sale giochi con videogames di prima generazione in Largo Torneo. Con la sua gentilezza e rispetto di tutti si è fatto apprezzare da grandi e piccoli. E’ scomparso questa mattina Ernesto Rossi all’età di 90 anni, il “re” dei videogames di una volta che hanno reso quel padiglione in Largo Torneo famoso in tutta la città di Andria. A darne notizia è stata la sua famiglia che in queste ore sta ricevendo l’abbraccio ed il cordoglio dell’intera cittadinanza.

I funerali di Ernesto Rossi si terranno domani, lunedì 31 gennaio, alle ore 16 presso la Parrocchia SS. Trinità.