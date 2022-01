Ripartire dal secondo tempo di Vibo per provare a dare continuità di risultati che è l’obiettivo principale in questo momento. E’ la situazione che vive la Fidelis Andria di Ciro Ginestra, assente oggi in conferenza stampa pre gara a causa di non perfette condizioni di salute che creano possibili problemi anche per domani quando in panchina potrebbe esserci il DS Pasquale Logiudice complice la squalifica, da parte del giudice sportivo, del vice Di Maio. Al “Degli Ulivi”, comunque, ci sarà la sfida al Campobasso alle 17,30, un crocevia importante per la lotta alla salvezza.

Fidelis che deve cancellare dalla testa la gara d’andata ha spiegato il DS Logiudice, una gara strana, vinta dai biancazzurri anche a causa di alcuni episodi particolari. Sia la squadra di casa che il Campobasso sono formazioni molto diverse da un girone fa. Proprio i biancazzurri hanno cambiato più pelle rispetto ad altre squadre. Assente per squalifica Casoli, sulla via del recupero anche Benvenga dopo il lungo stop per infortunio potrebbe esserci l’esordio dal primo minuto dell’ultimo arrivato Ciotti sulla destra.

Ancora presto per fare un punto sul mercato con il DS Logiudice visto anche che mancano un paio di giorni al termine delle trattative. Di certo c’è che la Fidelis, pur avendo avuto diverse richieste, non ha mai posto sul mercato sia Bubas che Casoli.

Il servizio di News24.City.