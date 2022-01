La Fidelis Andria comunica che in data odierna è stato trovato l’accordo con la Vibonese per il trasferimento a titolo definitivo del laterale destro Pietro Ciotti. Il classe ’99 arricchirà la pattuglia degli under a disposizione del tecnico Ciro Ginestra. Il calciatore nativo di Nocera Inferiore nelle ultime 5 stagioni ha indossato la maglia della Vibonese, totalizzando 100 presenze nel campionato di Serie C. Ciotti sarà a disposizione dello staff tecnico biancazzurro per la seduta odierna.