E’ arrivato in mattinata il report della Prefettura di Barletta Andria Trani sui controllo per il rispetto delle normative anti contagio da covid 19 effettuati nella settimana dal 20 al 26 dicembre dalle forze di polizia sull’intero territorio provinciale. Sono 2226 a cui è stata controllata la validità del green pass, lì dove richiesto, e sono 6 quelle sanzionate per il non possesso o l’irregolarità della certificazione verde. Sono 15, invece, le persone controllate e sanzionate a causa della mancanza o del non corretto uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorio.

136, infine, le attività commerciali controllate ma nessuna ha subito sanzioni o particolari misure cautelari. C’è lo 0 anche nella casella delle persone denunciate per inosservanza della quarantena perchè risultate positive al virus.