Sabato 18 dicembre 2021, alle ore 17.45, nella la Chiesa Cattedrale di Andria, l’AIMC, Associazione Italiana Maestri Cattolici, organizza una riflessione natalizia intitolata “Dio si fa bambino”.

Quest’anno il Consiglio sezionale, ha voluto fortemente riproporre la V edizione della rassegna canora che coinvolge la maggior parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado afferenti sul territorio andriese per condividere non solo un momento di festa ma anche di considerazioni sul vero significato del Natale.

Un Natale ancora una volta diverso dai precedenti per tutti, a causa della pandemia che ci perseguita da mesi e che ci ha segnato profondamente, ma che ci invita ad una seria riflessione e al superamento di grandi sfide. Il Natale è un tempo di gioia, di speranza, di condivisione precisa la presidente Francesca Attimonelli, per questo i canti e la riflessione del Vescovo S.E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria, che ascolteremo, sebbene in diretta streaming siano un messaggio di fiducia e un auguro di pace serenità per tutti.

L’evento sarà condotto da Carlo Sacco e potrà essere seguito sulle pagine social e sul portale ufficiale della diocesi di Andria cliccando il seguente link:

https://www.youtube.com/watch? v=vfj093oS4GM