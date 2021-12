Una borsa di studio nel ricordo di Ruggiero Lorusso, il presidente della PGS Don Bosco Andria, scomparso lo scorso anno a causa del Covid. E’ stata questa l’idea dell’associazione sportiva dei salesiani andriesi per mantenere vivo il ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita ai giovani e al fare sport secondo le regole impartite da Don Bosco, con allegria e spensieratezza.

«Abbiamo creato una raccolta fondi per ricordare Ruggiero, un pilastro nell’educazione dei più piccoli, un animatore che ha utilizzato lo sport per far crescere a livello umano e cristiano ogni ragazzo e ogni ragazza che incontrava, seguendo lo stile di don Bosco ed il suo Sistema Preventivo – afferma don Giovanni Monaco, direttore della casa salesiana di Andria. Grazie al contributo degli amici di Ruggiero, saremo in grado di aiutare uno o più giovani studenti o studentesse meritevoli, che intendono intraprendere la Facoltà di Scienze Motorie presso le Università pugliesi».

La borsa di studio è riservata agli studenti del 5° anno delle scuole secondarie di II grado che intendono iscriversi alla facoltà di Scienze Motorie. La cerimonia di presentazione si terrà lunedì 20 dicembre alle ore 18.00 presso il Teatro dell’Oratorio Salesiano di Andria alla presenza del sindaco Giovanna Bruno, del direttore della casa salesiana di Andria don Giovanni Monaco e don Giampaolo Roma responsabile della Pastorale Giovanile Salesiana dell’Ispettoria Meridionale.