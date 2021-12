Controlli serrati da parte della Polizia di Stato a Barletta, Andria e Trani unitamente alle rispettive Polizie Locali, per verificare il rispetto della normativa antiCovid-19, soprattutto in questo periodo in cui le festività natalizie rischiano di diventare motivo di aggregazione incontrollata e pertanto di contagio. In Particolare, nell’ultima settimana sono state controllate 1260 persone di cui 18 sanzionate, 84 esercizi commerciali di cui 6 sanzionati.

Controlli nelle stazioni ferroviarie di Barletta Trani e Bisceglie dove personale della Polizia di Stato unitamente al personale di Protezione Aziendale di Trenitalia, hanno attuato specifiche attività, in particolar modo, per la sicurezza negli spostamenti di giovani che, il sabato sera utilizzano il treno per recarsi nelle città della cosiddetta “movida”. Numerosi sono stati i ragazzi controllati, soprattutto in relazione al possesso del “Green Pass” ed all’utilizzo dei dispositivi di protezione.

Inoltre, gli Agenti del Commissariato di Barletta e della Polizia Locale hanno controllato numerosi avventori all’interno di bar e ristoranti e fruitori di mezzi di trasporto pubblico locale. Nel corso della capillare attività, sono stati anche controllati alcuni esercizi commerciali ed in uno di questi, si è avuto modo di riscontrare che un avventore, seduto a consumare all’interno di un bar, nel pieno centro cittadino, non era in possesso di alcun green pass e il titolare non aveva provveduto ad effettuare la dovuta verifica, disposta la chiusura per 5 gg e sanzione prevista.

Altro controllo, effettuato presso un caseificio, dove sono risultati sprovvisti di green pass sia il titolare dell’esercizio che uno dei dipendenti, sanzionati e avviata la procedura di chiusura. I servizi straordinari, mirati alla prevenzione e controlli anticovid-19, continueranno nei prossimi giorni al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.