Sono 265 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia in cui si sfiorano i 20mila test effettuati. Tre, purtroppo, le persone decedute per un conto dei morti a causa del virus ormai arrivato a 6861. I negativizzati sono 196 mentre dando uno sguardo alle singole province sono 80 i nuovi contagi registrati nella Provincia di Bari, 58 in quella di Foggia e 57 a Taranto. Scendendo ci sono 35 nuovi casi a Brindisi, 27 a Lecce e 7 nella BAT. Nella provincia di Bari sono stati superati i 100mila casi accertati di contagio da Covid-19 sin dall’inizio della pandemia. Salgono, seppur di poco, i ricoveri ordinari in area non critica: 159 i pazienti attualmente nelle strutture covid pugliesi rispetto ai 155 di ieri. Invariato il numero di persone nelle terapie intensive e cioè 19. In entrambi i casi si resta abbastanza distanti dalle soglie critiche per un eventuale cambio di colorazione visto che in terapia intensiva sono occupati il 4% dei posti letto mentre in area non critica il 6%.

Stesso discorso vale per l’incidenza ogni 100mila abitanti. In Italia si è a circa 80 casi con una curva che continua a tendere verso l’alto. In risalita anche in Puglia che tuttavia si attesta attorno ai 40 casi ogni 100mila abitanti un dato assolutamente più basso rispetto allo scorso anno quando di questi tempi l’incidenza era cinque volte più alta. Ancora più distante il dato dell’occupazione delle terapie intensive che in Puglia nello stesso giorno dello scorso anno registravano quasi 150 pazienti ricoverati con un dato che sarebbe salito ancor di più nei giorni successivi. Chiaro effetto dei vaccini che in Puglia ormai hanno raggiunto, almeno con una dose, 3milioni e 200mila pugliesi pari all’82% della popolazione. Circa il 79% ha già completato il ciclo vaccinale mentre la terza dose, seppur a rilento, è stata somministrata al 4% della popolazione.