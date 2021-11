Crisi di risultati per il momento accantonata e tre punti fondamentali per la classifica. Torna al successo la Florigel Futsal Andria e lo fa con merito nell’atteso derby infrasettimanale contro l’Eraclio con il punteggio di 3-1 dopo una sfida sempre sul filo dell’equilibrio e decisa nella seconda frazione.

Pronti via e l’Andria trova subito il vantaggio: assist da banda destra di De Feo e tapin vincente di Ferrucci che sottoporta non può sbagliare. 1-0 e biancoazzurri che spingono alla ricerca del raddoppio. Al 12’ la volè di Ferrucci scheggia la traversa, due minuti dopo la botta di Somma dal limite chiama Diviccaro ad un grande intervento. Dall’altro lato Patruno a due passi dalla linea di porta, manca clamorosamente la rete del pari. Si va al riposo con la squadra di Russo avanti 1-0. Nella ripresa gli ospiti reagiscono e al 2’ minuto trovano il pari: Distaso serve l’accorrente Allegretti che salta Torraco e deposita in rete. 1-1 ed Eraclio vicinissimo al sorpasso con il diagonale di Distaso da banda destra che sbatte sul palo. Dopo lo spavento i biancoazzurri di casa riorganizzano le idee e al 13’ rimettono nuovamente la freccia: assist di Somma e botta sotto la traversa di capitan De Feo che firma il 2-1 mandando in estasi i tifosi di casa. Il finale di gara è al cardiopalma, Tortora e Allegretti colpiscono il palo, non sbaglia invece Somma che in contropiede infila Diviccaro per il definitivo 3-1.

Tre punti preziosissimi per la squadra andriese che sale a 7 punti in classifica e sabato prossimo sarà impegnata nella complicata trasferta di Monopoli contro l’Audace, attuale vice-capolista del girone.