Curva dei contagi giornalieri stabile, attualmente positivi vicini alle 3 mila unità, e 2 decessi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro aggiornato sulla pandemia da Covid in Puglia, secondo le informazioni fornite dal consueto bollettino epidemiologico della Regione che ha fatto registrare 201 nuovi casi a fronte di quasi 22 mila tamponi analizzati, con un tasso di positività poco sotto l’1%

La provincia più colpita è oggi quella di Taranto con 63 nuovi contagi, seguita da Foggia con 50, Bari con 49 e Lecce con 33. Solo 2 nuovi casi in provincia di Brindisi e uno nella Bat. Il totale dei casi di positività registrati in Puglia, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sale così a 272.730.

Resta stabile la situazione sul fronte ospedaliero. I pazienti Covid ricoverati sono in tutto 146, di cui 129 si trovano in area non critica e 17 in Terapia Intensiva. Continua a salire il numero riferito alle persone attualmente positive in Puglia che sono 2.938, e il numero delle persone guarite dal Covid che sfiorano le 263 mila unità.

Continua a buoni ritmi la campagna vaccinale: superata da 2 giorni la soglia delle 6 milioni di somministrazioni con quasi il 78% della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. Poco sopra il 15% invece il tasso di copertura vaccinale per le terze dosi, in ritardo rispetto ad altre regioni e inferiore alla media italiana che si attesta al 30,6%.