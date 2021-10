Anche se non è stato semplicissimo organizzare i corsi come negli anni precedenti per via dell’emergenza epidemiologica, della necessità di ricorrere alla didattica a distanza, dell’impossibilità di essere a scuola per tutte le attività extracurricolari, l’I.I.S.S. Lotti-Umberto I di Andria ha continuato a perseguire uno dei suoi grandi obiettivi: far conseguire ai propri alunni più meritevoli importanti certificazioni linguistiche. Grazie alla collaborazione dell’ALI – Academia Linguistica Internacional, che ha sede a Barletta, 28 alunni delle classi terze del Tecnico per il Turismo e del Tecnico Agrario, divisi in due gruppi, hanno seguito durante il lockdown un corso online di 30 ore tenuto da docenti madrelingua per il potenziamento della lingua inglese e poi hanno sostenuto con successo l’esame per la certificazione Cambridge di livello B1/B2. Nei giorni scorsi i ragazzi sono stati informati dell’esito positivo dell’esame ed hanno ricevuto il relativo attestato della Cambridge Assessment.

«Ora sono pronti – sono le parole del dirigente scolastico Pasquale Annese – per una full immersion di tre settimane a Malta, soggiorno durante il quale affineranno le proprie competenze linguistiche in funzione del conseguimento di certificazioni di livello sempre più avanzato».