Anche per quest’anno le psicologhe Debora Carapellese e Annalisa Vurchio hanno deciso di intraprendere una nuova collaborazione con Scuola di Psicologia, attraverso una serie di iniziative gratuite finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla promozione del benessere psicologico, inteso come prerequisito per la crescita personale, il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni interpersonali.

Di seguito le iniziative previste nella città di Andria:

– Venerdì 8 ottobre c/o via Firenze, 37: AllenaMenti. Si tratta di un incontro, in forma individuale o in piccolo gruppo (max 4 persone), rivolto a bambini e ragazzi di età prescolare e scolare per allenare le abilità cognitive attraverso giochi e attività. Prenotazioni entro il 6 ottobre.

– Martedì 12 e 19 ottobre c/o via Firenze, 37: Primo colloquio o consulenza psicologica gratuita su appuntamento.

– Sabato 23 ottobre incontro di gruppo: “Mamma, Papà… c’è tempo per voi!”. Si tratta di uno spazio di ascolto e confronto di gruppo per futuri genitori e neo-genitori in cui si toccheranno a piccoli passi alcune tematiche dell’affascinante mondo della perinatalitá. Prenotazioni entro il 20 ottobre.

Gli eventi saranno totalmente gratuiti ma, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, i posti sono limitati e le prenotazioni sono già attive.

Per info e prenotazioni:

Dott.ssa Debora Carapellese 327.2996118

Dott.ssa Annalisa Vurchio 320.0349721