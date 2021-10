Nella grande ed importante organizzazione della Diocesi di Andria per l’evento che nel martedì di San Matteo ha visto l’ordinazione episcopale di Mons. Giovanni Massaro, ruolo importante è stato anche quello dei volontari del servizio safety e security. Accanto alla Diocesi, infatti, ci sono stati oltre 50 volontari della Misericordia di Andria con un’altra decina di volontari provenienti dalla Misericordia di Canosa. Un impegno di grande responsabilità con il coordinamento delle forze di Polizia e della Sala Operativa delle Misericordie di Puglia per assicurare lo svolgimento nella massima tranquillità di tutta la bella ed affascinante cerimonia.

“Un lavoro certosino – ha spiegato Angela Vurchio, Governatrice della Misericordia di Andria – che testimonia il ruolo delle Misericordie accanto alla Chiesa non solo a livello nazionale ma anche e soprattutto a livello territoriale. In particolare proprio qui nella Diocesi di Andria. E poi per noi è stato un grande onore salutare Don Gianni Massaro un amico e sincero sostenitore delle Misericordie sempre vicino ai volontari #giallociano. E’ stato questo il nostro modo per augurargli il buon cammino che merita come nuovo Pastore ad Avezzano – ha concluso Angela Vurchio – e poi ci tengo di cuore a ringraziare tutti i volontari che hanno assicurato il proprio servizio in questa occasione ed assicurano costantemente i servizi quotidiani alla comunità”.