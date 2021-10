Per chi già ama disegnare, per chi vuole provarci. Per piccoli artisti in erba, per adulti che vogliono per un giorno tornare bambini. Dai pennarelli, all’acquerello, l’importante è aver voglia di vivere una giornata a colori. Ad Andria fa tappa il Festival del Disegno All Around 2021, ideato da Fabriano e giunto alla sesta edizione. Il 3 ottobre l’appuntamento è per tutta la giornata (dalle 9 alle 19) in piazza Unità d’Italia (Cappuccini) presso la cartolibreria Inkart che cura l’organizzazione della tappa andriese insieme alla Confcommercio. L’iniziativa gode anche del patrocinio del Comune di Andria.

Il Festival del Disegno 2021 tende la mano a tutti e invita a prendere matite, penne, pennelli, pennini e pennarelli, dare libero sfogo alla creatività, immaginare nuovi mondi e riscoprire il piacere di lasciare tracce, colorare, sfumare, piegare, strappare, incollare, assemblare e ritagliare ogni tipo di carta.

«Esattamente come fanno gli organizzatori a livello nazionale, così noi ad Andria invitiamo tutti a trascorrere un po’ di tempo con noi domenica per dare spazio alla fantasia ed alla creatività, abbandonando per qualche ora a casa preoccupazioni e problemi, lasciandosi semplicemente guidare dall’ispirazione e tenendo allenata la mente e aperto il cuore. Auspichiamo in una nella giornata colorata», sottolineano la Inkart e la Confcommercio di Andria rappresentata dal presidente Claudio Sinisi.

Il Festival è gratuito per tutti i partecipanti.