Una scia che pare davvero infinita di incidenti stradali molti dei quali con investimenti di pedoni o ciclisti. Distrazione, cellulare alla guida o mancato rispetto delle precedenze spesso alla base dei sinistri che si sono moltiplicati ad Andria negli ultimi giorni. L’ultimo in ordine di tempo questa mattina con un anziano 71enne investito a bordo della sua bici da una vettura, una Yaris, condotta da un 87enne. E’ accaduto in viale Trentino Alto Adige con un impatto violento con il parabrezza dell’auto danneggiato ed il trasporto in Ospedale per il ciclista grazie all’intervento di una equipe sanitaria del 118. Sul posto, come al solito, il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale. Alla base di questo incidente una probabile mancata precedenza di uno dei due protagonisti.

Ma è di due giorni fa l’investimento di un uomo 77enne a poca distanza e cioè in via Murge, sempre alla periferia della città, con un’auto in transito ad urtare l’anziano che è poi caduto al suolo battendo violentemente la testa. La corsa in ospedale, il ricovero e condizioni piuttosto critiche. Lunedì mattina, invece, due pedoni investiti, sempre di mattina ma in un’altra zona della città e quasi contemporaneamente: una ragazza di 17 anni ed un 80enne rispettivamente in via Stazio ed in via Maraldo. Anche per loro lesioni guaribili in una trentina di giorni e tanto spavento. Ma negli ultimi dieci giorni, ci spiegano dal Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale, sono stati una decina i rilievi in altrettanti incidenti stradali particolarmente gravi. Uno di questi, di cui vi abbiamo anche raccontato, è stato mortale con il decesso di un anziano 92enne nei pressi di Castel del Monte.

Un problema quello della sicurezza stradale che assume proporzioni sempre più grandi. Bici e pedoni spesso indisciplinati fanno il pari con automobilisti sempre più distratti e poco inclini alle regole della strada. Un profondo reset ed azioni formative sin da piccoli risultano esser quanto mai necessarie e fondamentali in una città come Andria e non solo.