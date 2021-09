Ennesimo investimento di pedone. È avvenuto stamane in corrispondenza della rotatoria di Piazza Martiri di Nassiriya (Via Murge) dove un uomo settantasettenne pare sia stato urtato, con lo specchietto retrovisore esterno, da un’autovettura in transito ma è caduto pesantemente al suolo riportando gravi lesioni al capo. Il malcapitato é stato immediatamente soccorso dall’automobilista e dai sanitari del 118, che l’hanno trasportato con l’autoambulanza al Pronto soccorso dell’Ospedale “L. Bonomo”. L’anziano pedone è stato ricoverato nel Reparto di Neurochirurgia in condizioni piuttosto critiche. I rilievi sono stati effettuati dal personale del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, che procede con le indagini per accertare l’esatta dinamica del sinistro stradale.

Dal coordinatore del suddetto nucleo specialistico Maresciallo Capo Mauro Moschetta si è appreso che lunedì mattina, quasi contemporaneamente, altri due pedoni sono stati investiti in ambito urbano: un uomo ottantenne è stato investito da un’auto sull’attraversamento pedonale di via Maraldo in corrispondenza dell’incrocio con via A. Da Villa, riportando lesioni guaribili in 30 giorni per le quali è stato ricoverato; su viale Virgilio all’intersezione con via Stazio, invece, un furgone ha investito sulle strisce pedonali una ragazza diciassettenne, che ha riportato lesioni alla testa, che inizialmente hanno destato preoccupazione ma, successivamente e fortunatamente per la malcapitata, si sono rilevate meno gravi di quanto prospettato.

Nell’ultima settimana di agosto e nei primi giorni di settembre dal personale della Polizia Locale sono stati rilevati n. 6 gravi incidenti stradali, di cui uno mortale, sulle strade andriesi sia urbane che extraurbane.