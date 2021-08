I direttori generali delle Asl e degli ospedali pugliesi sono autorizzati a potenziare gli organici dei pronto soccorso impiegando temporaneamente, nelle aree di pre-filtraggio dei pazienti, anche giovani medici specializzandi in medicina generale e medici che hanno vinto le borse di studio per la formazione specialistica ma che non hanno ancora iniziato a frequentare il primo anno di corso. E’ quanto prevede la nuova ordinanza firmata questa sera dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per far fronte all’emergenza nei pronto soccorso pugliesi.