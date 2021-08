La Fidelis Andria comunica che nella mattinata odierna è stato raggiunto l’accordo con il portiere Filippo Vandelli. Il giovane classe ’00 nella scorsa stagione ha ben figurato con la maglia del Muravera collezionando 33 presenze. Nella stagione 2019/2020 ha collezionato 26 presenze con l’Arconatese.

“Questa per me è una grande occasione. Andria è una piazza importantissima, darò il tutto per tutto per questa maglia. Ci tengo a ringraziare la società che mi ha voluto fortemente”.