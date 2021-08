Emozione ed orgoglio. Sono le parole più utilizzate dal tecnico della Fidelis Andria Gigi Panarelli nella conferenza stampa, la prima della stagione, che porta all’esordio stagionale nel ritrovato professionismo. Un esordio non banale visto che sabato sera la formazione del Presidente Aldo Roselli sarà di scena a Bari, al San Nicola, contro i galletti di Mignani per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie C.

Una sfida che inevitabilmente sarà condizionata dal ritardo nell’allestimento della squadra e dal ritardo nella preparazione. Sarà anche la prima uscita in assoluto per i biancazzurri, che non hanno fatto amichevoli, ma con un occhio inevitabile alla prima di campionato di domenica 29 agosto. Una sfida in cui il tecnico Gigi Panarelli avrà anche a disposizione il giovane portiere Filippo Vandelli, classe 2000 e tesserato in giornata dopo una fase di valutazione iniziata già nel ritiro di Sefro, anche se probabilmente dovrà rinunciare agli ultimissimi arrivati che stanno ancora lavorando molto sulla forma fisica.

Ritorno in campo che coinciderà anche con il ritorno dei tifosi sugli spalti. Emozione su emozione.

