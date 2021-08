«Abbiamo montato in 5 punti strategici di Andria, 5 casette distributrici di cibo e acqua per i randagi presenti in città. Si tratta di dispositivi donati tempo fa dall’On. D’Ambrosio, che serviranno non certo a risolvere il problema del randagismo, ma almeno a sfamare e dissetare gli animali, rendendoli meno aggressivi e più gestibili, oltre che a farli stare un pochino meglio. Questo caldo feroce è feroce per tutti, persone e animali».