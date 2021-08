Giovedì 5 agosto è il grande giorno. Alle 09:30 ora italiana Francesco Fortunato coronerà il sogno di una vita gareggiando alle Olimpiadi di Tokyo nella 20 km di marcia. «Un sogno, il suo, raggiunto dopo anni di durissimo lavoro – spiega l’Assessore alla Bellezza Daniela Di Bari – che piano piano è diventato anche il sogno di una città intera, la sua: Andria».

Per l’occasione ci sarà anche uno schermo nel Chiostro di San Francesco. «Chi vorrà potrà seguire con la famiglia di Francesco e i suoi amici la gara, condividendo un evento che per la nostra città è già storico. C’è disponibilità fino a esaurimento posti, perché ovviamente si starà seduti, distanziati, con le mascherine», spiega ancora Daniela Di Bari.

«A parte questo, sarebbe bello poi che ci fosse un segno tangibile per le strade, del tifo che Andria farà per il suo concittadino atleta. Ecco che chiediamo a chiunque voglia e possa – invita l’assessore allo Sport, Daniela Di Bari – di mettere sul proprio balcone il tricolore italiano. Un piccolo gesto di sostegno e vicinanza per Francesco che si troverà a correre la gara della vita. Magari lo aiuterà sapendo – conclude Di Bari – che siamo tutti con lui e che comunque vada, per noi, ha già vinto».