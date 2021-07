«Mentre sono a Napoli mi giunge la notizia, eccezionale, della proclamazione di don Gianni Massaro a Vescovo dei Marsi, diocesi di Avezzano, in Abruzzo. É indicibile la commozione, la gioia, l’immensa gratitudine anche alla Chiesa locale per aver accompagnato don Gianni in tutto il suo percorso, che oggi lo vede a servizio in una nuova veste, da vescovo». E’ quanto si legge in una nota del Sindaco di Andria Giovanna Bruno.

«Don Gianni è una persona cara, molto cara. A me, a tanti. Uomo umile e profondo, attento e discreto, caritatevole e mite. La Chiesa lo chiama ad un ministero ancora più forte, più intenso. Sarà sicuramente all’altezza di questa chiamata, saprà far apprezzare il suo stile e il suo senso di comunità nella diocesi che lo vedrà pastore. L’amministrazione comunale e la città tutta, onorata di avergli dato i natali, porgono al neo Vescovo gli auguri più fervidi, chiedendogli di continuare a portare Andria nel cuore».