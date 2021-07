“Nel centro storico di Andria regna la disperazione, non ha tradizioni, non ha niente di buono”. E subito diventato virale il video pubblicato dal Comitato Impresa Centro Storico Andria per promuovere in maniera esilarante le attività commerciali mettendo in risalto le bellezze del borgo antico federiciano e gli eventi culturali che negli ultimi anni hanno reso finalmente il centro storico fruibile a turisti e non. Un filmato divertente che è subito diventato virale sui social e sul web.