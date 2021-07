«È arrivato il mio turno. Pensare a cosa sia significato il covid per tanta gente, pensare a cosa sia significato per me, pensare a quanti ancora oggi combattono con questo mostro e sapere che c’è chi si adopera ogni giorno per portare avanti la campagna vaccinale, mi commuove. È difficile esprimere l’emozione che provo, per questo non ho nient’altro da aggiungere, soltanto grazie».

Con queste parole il Sindaco di Andria, Giovanna Bruno, ha raccontato il suo turno di vaccinazione, la prima somministrazione.