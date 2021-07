Un evento promosso dal Comitato Pugliese della Federazione Scacchistica Italiana, che è anche l’unico evento in Puglia che consente la qualificazione alla Finale Nazionale CIG di Salsomaggiore Terme, in programma dal 22 al 28 agosto 2021. Si parte alle 17.00 di oggi e si andrà avanti fino a domenica 11. Sono previsti 12 raggruppamenti per genere e fascia d’età e verranno disputati 5 turni di gioco: il primo oggi e il doppio turno sia domani che domenica.

«Non vedo l’ora di vedere le giovani e brillanti menti sfidarsi in quello che è considerato il gioco più difficile del mondo – afferma l’Assessore alla Bellezza Daniela Di Bari. Ed è inutile dire che siamo onorati di ospitare un appuntamento tanto prestigioso nella nostra città. Ci siamo riproposti di far pulsare di vita la nostra bellissima biblioteca, perché un posto che contiene libri, contiene vita. Ed eventi come questo vanno proprio in questa direzione. Grazie a quanti l’hanno reso possibile, e che la sfida abbia inizio!».