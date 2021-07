11 come i giorni di programmazione, 30 e oltre come gli incontri in calendario e 5 come le edizioni della manifestazione: sono i numeri del “Festival della Disperazione”, la rassegna letteraria andriese, organizzata dal Circolo dei Lettori, che si appresta a celebrare il suo quinto anniversario in tenuta estiva e con un programma ancora più ricco di quelli precedenti.

L’appuntamento è dal 21 al 31 luglio, al chiostro al seminario vescovile, dove sfileranno, uno dopo l’altro, gli ospiti della kermesse, scelti tra i nomi noti del panorama culturale italiano. Tutti insieme appassionatamente per festeggiare 5 anni di Disperazione.

Al classico programma si uniranno diversi appuntamenti extra, grazie alla collaborazione con alcune associazioni del territorio. È il caso di “3Place” presente al Festival con una mostra dedicata all’ambiente.

Novità assoluta dell’edizione 2021, l’Aperipianto, un buffet di prodotti tipici pugliesi allestito, per tutta la durata della rassegna, sulla balconata della biblioteca diocesana.