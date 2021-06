Nell’ambito dei festeggiamenti per il trentesimo anniversario della fondazione di Avis Comunale Andria, l’associazione propone ai suoi soci/donatori una lezione gratuita di fitness, in collaborazione con la palestra HB New Center. I partecipanti potranno scegliere di dedicarsi all’allenamento funzionale, seguiti dall’istruttrice Luisa Regano o alla ginnastica posturale, sotto la guida della Dott.ssa Annarita Fortunato.

L’appuntamento è per sabato 19 giugno 2021 alle ore 10.00, presso la palestra HB New Center, in Via Padre V. Gammariello 5. Scopo dell’iniziativa è offrire ai donatori un momento di benessere fisico e mentale. La procedura della donazione di sangue presuppone, infatti, che il candidato donatore abbia uno stato di salute ottimale, in modo tale da garantire la qualità della donazione stessa, senza creare danno al donatore e al ricevente. Pertanto, la palestra HB New Center ha anche attivato una convenzione per TUTTI i donatori Avis Andria, applicando uno sconto sull’abbonamento.

In qualità di associazione attiva nella tutela della salute pubblica, tramite lo strumento della donazione, AVIS manifesta il proprio impegno non solo coinvolgendo sempre più cittadini a diventare donatori, ma anche organizzando iniziative rivolte a diffondere, tra la popolazione, consapevolezza sui concetti di prevenzione e benessere fisico.

Per partecipare all’evento di sabato è necessario prenotarsi compilando il modulo al link: https://cutt.ly/FnGRNzd o contattando la sede di Avis Andria al numero 0883/559063.