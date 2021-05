«Ai pugliesi dico di fare le vacanze in Puglia, così aiutiamo anche i nostri operatori ed evitiamo quanto accaduto la passata stagione» quando «moltissimi pugliesi che sono andati in Spagna, in Grecia sono tornati contagiati con le varie varianti». E’ il consiglio del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenuto a Rainews24. «Se fanno le vacanze in Puglia siamo tutti più tranquilli», ha aggiunto.