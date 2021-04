E’ finalmente stata aperta solo per il traffico veicolare la complanare che porta da Andria a Canosa passando per la borgata di Montegrosso sulla ex SP231. Sulla strada provinciale sono in corso i lavori di ammodernamento che, al termine, consentiranno di avere un tratto di circa 10 chilometri interamente raddoppiato in un’arteria che spesso è stata teatro di incidenti anche mortali. La notizia della riapertura delle complanari dopo alcuni mesi è senza dubbio una boccata d’ossigeno per i collegamenti soprattutto per i pendolari che sono costretti a spostarsi quotidianamente tra Andria e Canosa. La nuova viabilità alternativa, tuttavia, è esclusivamente per i mezzi privati e non per camion e tir ma, quantomeno, si è diminuito il traffico sulla stretta e piccola strada provinciale 43 o sulla disastrata strada comunale Petroni. Proprio quest’ultima, di cui ci eravamo occupati ad inizio febbraio denunciando l’assoluta impraticabilità per le voragini presenti, è stata al centro di un intervento da parte della Provincia BAT e della ditta appaltatrice dei lavori sull’arteria principale, per un mitigamento delle condizioni disastrate del manto stradale. Alcuni interventi sono stati effettuati anche sulla SP43.

Ora ci sono le complanari che, non sono sicuramente al meglio perché caratterizzate in diversi punti da asfalto rovinato e buche, ma agevolano sulla rapidità del collegamento. In più permettono anche di vedere come procedono i lavori che sono decisamente spediti seppur in ritardo ormai di oltre due anni visto che l’opera era previsto fosse inaugurata a gennaio 2019.